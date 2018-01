Senador Vital do Rêgo pode ficar com pasta do Turismo Depois de ser indicado pelo PMDB para ser ministro da Integração Nacional, receber sinal verde do Palácio do Planalto para o posto e perder a vaga para o PROS, o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) volta a ter grandes chances de fazer parte da equipe ministerial da presidente Dilma Rousseff.