Senador tucano quer que Tarso detalhe Castelo de Areia

O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), apresentou nesta terça-feira, 31, requerimento em plenário pedindo a convocação do ministro da Justiça, Tarso Genro, e do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Luiz Fernando Corrêa, para que esclareçam detalhes da Operação Castelo de Areia, que investiga o envolvimento de diretores da empreiteira Camargo Corrêa em esquema de financiamento ilegal de campanha política e envio de remessas ao exterior.

Veja também:

Entenda a operação que atingiu a Camargo Corrêa

Antes da entrega do requerimento, Virgílio chamou de "inexplicável" o fato de o PT não ter sido citado pela PF no relatório final da operação entre os partidos beneficiados por doações da empreiteira. O tucano refutou a hipótese da oposição de que o ministro da Justiça e a PF trabalhem em favor do partido governista, mas cobrou explicações sobre a ausência no PT no relatório.