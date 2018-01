Romário diz que desconhece conta não declarada em banco

RIO - O senador Romário Farias (PSB) divulgou na tarde deste sábado, 25, uma nota de esclarecimento em que disse desconhecer a informação de que teria uma conta não declarada com 2,1 milhões de francos em um banco suíço. De acordo com a revista Veja, o Ministério Público Federal (MPF) teve acesso a um extrato da conta aberta no banco BSI no nome do ex-jogador. A quantia é equivalente a R$ 7,5 milhões e seria fruto de rendimentos de uma aplicação financeira feita em dezembro de 2013.

O valor não consta na declaração de bens fornecida à Justiça Eleitoral quando Romário concorreu ao Senado, em 2014.

"O que há de estranho nisso é a informação de que a aplicação seria de 2013, certeza que eu não fiz nenhuma aplicação no período recente. Também não recebi nenhuma notificação do Ministério Público a respeito", declarou o político.

Romário ainda brincou com a possível existência da conta. "Espero que seja verdade. Como trabalhei em muitos clubes fora do Brasil, é possível que tenha sobrado algum rendimento que chegou a esta quantia. Estou me sentindo um ganhador da Mega Sena, só que do meu próprio honesto e suado dinheiro. Continuarei presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Futebol e imbuído de vontade moralizar o futebol brasileiro", disse.

Ainda não há informações sobre a origem do dinheiro. Apesar de abertura de contas no exterior ser permitida, os brasileiros com mais de US$ 100 mil fora do País devem prestar informações à Receita Federal, que cobrará impostos.

O MPF não havia se pronunciado sobre o caso até 12h30 deste sábado.