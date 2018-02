Senador Rollemberg diz que PSB não aceita pressão O líder do PSB no Senado, Rodrigo Rollemberg (DF), afirmou, ao sair da reunião da Executiva do partido, que decidiu pelo rompimento com o governo de Dilma Rousseff, que sua legenda sempre foi leal e correta com o governo, desde 1989, quando apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. "Não somos apegados a cargos. Sempre agimos de forma republicana."