Senador renova contrato polêmico ao fim do mandato Às vésperas de deixar o cargo de primeiro-secretário do Senado, o senador Efraim Morais (DEM-PB) renovou um contrato da Casa com uma empresa de comunicação de seu Estado. À revelia da Secretaria de Comunicação da Casa, o senador revalidou no dia 9 de dezembro o contrato para que o site paraibano WScom Nordeste Mídia Ltda. publique o banner do Senado em sua página na internet, a exemplo do que fazem, gratuitamente, inúmeros outros órgãos de comunicação do País. O contrato anterior, de R$ 48 mil ao ano, encerrado em julho, passou para R$ 12 mil pelo mesmo período e terá duração até agosto. Nos dois casos, não houve licitação, apesar de a Constituição proibir que isso ocorra no caso de serviços de divulgação e publicidade. Uma semana depois da renovação, a coluna social do site, chamada Sociedade, dá detalhes sobre a festa de casamento e da lua-de-mel em Nova York do filho do senador, deputado Efraim Filho (DEM-PB). Diz, entre outras coisas, que a comemoração ?trouxe para a capital paraibana uma enxurrada de políticos do cenário nacional que foram cercados pela imprensa e pelos flashes?. Na coluna há, além de fotos da família, outras notas com elogios ao senador, sob os títulos Força democrata e De bem com a vida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.