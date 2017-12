Senador Ramez Tebet entra em coma O senador Ramez Tebet (PMDB-MS) entrou em coma nesta sexta-feira após complicações decorrentes de uma infecção respiratória. De acordo com os médicos, o estado de saúde de Tebet é gravíssimo. Ele completou 70 anos de idade no último dia 7 de novembro, e faz tratamento contra o câncer há mais de 20 anos. Desde o último sábado, o senador permanece em casa. No último dia 30, ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma infecção causada por reações alérgicas a um medicamento. Simone Tebet, filha do senador e prefeita do município de Três Lagoas, na divisa com São Paulo, deixou a cidade e está acompanhando o pai. Ramez Tebet cumpre seu segundo mandato como senador pelo PMDB. Em 2000, destacou-se no Senado como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o Poder Judiciário e resultou na cassação de Luís Estêvão e na renúncia de Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e José Roberto Arruda, no ano seguinte.