Senador questiona TSE sobre validade do 'Ficha Limpa'

No documento, o parlamentar afirma que o Congresso tem feito grande esforço para aprovar a norma que restringe a candidatura de políticos que não tenham ficha limpa na Justiça. Há quem defenda que, para valer nesta eleição, a lei deveria ter sido aprovada com um ano de antecedência.

Virgílio afirma que é necessário que o TSE se pronuncie sobre o assunto para dar segurança jurídica aos partidos no momento em que eles eventualmente recusarem candidaturas de políticos com pendências na Justiça.

O senador lembrou que a legislação estabelece que a escolha dos candidatos pelos partidos deverá ser feita no período de 10 a 30 de junho e que os registros das candidaturas deverão ser pedidos à Justiça Eleitoral até 5 de julho.

Votação

Faltam as assinaturas de três líderes partidários no requerimento proposto pelo líder do PSDB no Senado para que o projeto ganhe caráter de urgência e prioridade na pauta de votação do plenário. Os três líderes ainda não apareceram em plenário hoje. Quem está recolhendo as assinaturas é o senador Eduardo Suplicy (PT-SP).

A proposta da oposição é que o projeto seja votado em uma sessão extraordinária, amanhã à tarde, mesmo com a pauta trancada por Medidas Provisórias e pelos projetos de lei que tratam do marco regulatório do pré-sal. Isto seria possível porque o "Ficha Limpa" é um projeto de lei complementar e este tipo de assunto não pode ser tratado por meio de Medida Provisória. Assim, não haveria impedimento para o projeto ser votado, apesar da pauta trancada. Este entendimento é adotado na Câmara dos Deputados.

Arthur Virgílio encaminhou uma questão de ordem à Mesa Diretora do Senado perguntando se, com a assinatura de todos os líderes partidários pedindo urgência ao Projeto "Ficha Limpa", o texto poderia ser votado de acordo com a brecha usada pela Câmara.