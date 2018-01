Senador quer que TCU audite convênios da Anara com governo O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) vai pedir ao Tribunal de Contas da União que proceda auditorias nos convênios entre o governo e a Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária (Anara) - entidade fundada e comandada por líderes do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), responsável pela invasão na Câmara dos Deputados, nesta semana. A entidade recebeu R$ 5,6 milhões, somente no governo Lula. De acordo com o senador, 1,9 milhão foram entregues à Anara, seis dias depois de o MLST invadir o prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília, em 22 de abril do ano passado. Outra coincidência, de acordo com o senador, é que dias depois de o presidente Lula receber integrantes no MLST no Planalto,"quando chegou a agitar a bandeira do movimento", em 5 de agosto de 2004, o Incra repassou R$ 1,13 milhão em favor da entidade. Dias lembrou que a CPI da Terra, que ele presidiu, detectou inúmeras fraudes em convênios firmados pelo governo federal com entidades ligadas ao movimento dos sem-terra. Segundo ele essas irregularidades foram confirmadas pelo TCU que identificou desvio de recursos públicos da ordem R$ 20 milhões, em auditorias realizadas nos convênios firmados com três entidades ligadas ao MST.