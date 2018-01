Senador protesta contra preços de passagem para o AC Da tribuna do Senado, o senador Jorge Viana (PT-AC) pediu esclarecimentos às companhias aéreas do País sobre o preço de US$ 4 mil cobrado pelos bilhetes de ida e volta de Brasília para Rio Branco. Ele disse que o valor é mais elevado do que uma ida e volta para a China ou o Japão. Viana esclareceu que não falava por interesse próprio, mas sim em defesa dos habitantes do Acre e de outros Estados da Região Norte que padecem igualmente de serviço deficiente e de preços elevados. "Olha bem: estamos sem lugar nos aviões, sem respeito, sem pista e com a tarifa mais cara do mundo", protestou.