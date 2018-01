Senador Pedro Taques admite derrota 'certeira'

Taques defendeu uma nova forma de fazer política, sem se espelhar no passado. "Chega de Senado perdigueiro, do Senado sabujo. Somos senadores da República, não leva e traz do Executivo. Anticandidato-me à Presidência desta casa para combater o mal vezo do Poder Executivo de despejar suas medidas provisórias, ainda que fora de situações de urgência e relevância, em continuado desprestígio de nossas prerrogativas legislativas."

O senador citou os partidos que lhe declararam apoio, bem como as assinaturas de uma petição online contra a candidatura do adversário, Renan Calheiros (PMDB-AL). "Essa não é mais a candidatura de Pedro Taques, e sim do PDT, do PSOL, do PSB, do DEM, do PSDB e de corajosos senadores de outras legendas, que não se submetem. Essa é a candidatura daqueles que nunca tiveram voz nesta Casa, é dos mais de 300 mil brasileiros que assinaram a petição online "Ficha Limpa no Senado, Renan não".

Ele destacou algumas de suas intenções como presidente, questionando o comportamento de Renan Calheiros, a quem se dirige, a todo momento, como "vencedor". "Eu, anunciado perdedor, comprometo-me diante dos meus pares contra medidas provisórias. Será que o anunciado vencedor poderá fazer idêntica promessa? Vou criar uma agenda pública e transparente. Como farão os vencedores?", questionou.

Pedro Taques finalizou seu discurso de candidato afirmando a determinação de se manter esperançoso. "Nas andanças do tempo, vencedores podem ser efêmeros; mas os derrotados de um dia vencem no outro. Maiorias se tornam minorias. Mas a dignidade, senhores, jamais esmorece."