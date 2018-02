Senador pede suspensão de salário de 828 servidores

Marconi Perillo diz, no requerimento, que está preocupado com "possíveis irregularidades apontadas pela imprensa de que existiriam funcionários ''fantasmas'', ou funcionários falecidos que ainda estejam recebendo os seus vencimentos".

A partir de 27 de agosto, os 6.277 funcionários do Senado foram intimados a preencher um formulário de recadastramento que deveria ser respondido via internet ou correspondência. No entanto, 828 funcionários não preencheram o questionário dentro do prazo, que venceu no último dia 16. A Diretoria do Senado estendeu o prazo para o dia 27 deste mês e analisa se houve problemas técnicos no recebimento dos formulários.