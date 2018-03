Senador pede exoneração de diretores do Senado O vice-presidente do Senado, Marconi Perillo (PSDB-GO), encaminhou ofício hoje ao presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), com o pedido de exoneração de dois diretores do serviço médico da instituição que não teriam informado a Mesa Diretora do Senado sobre irregularidades em contratos firmados com clínicas e hospitais. A auditoria realizada a pedido dos diretores encontrou ilegalidades que não foram informadas à Mesa.