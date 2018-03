Senador nega que PR queira abandonar base de Dilma O senador Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP) negou por meio de nota distribuída à imprensa que seu partido tenha intenção de sair da base do governo da presidente Dilma Rousseff (PT). No comunicado, ele disse que "discorda das versões que vêm sendo trazidas à tona pela imprensa sobre a possível saída da legenda da base do governo".