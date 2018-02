Senador Maggi diz que Nascimento tem o apoio do PR O senador Blairo Maggi (PR-MT) chegou na tarde de hoje ao Ministério dos Transportes para uma reunião entre senadores do partido e o ministro Alfredo Nascimento. Segundo ele, a reunião foi convocada pelo ministro, com intuito de apresentar aos parlamentares do partido as informações dele a respeito das denúncias veiculadas no final de semana pela revista Veja sobre suspeita de corrupção envolvendo a Pasta.