Senador Lobão Filho sofre várias fraturas em grave acidente no MA

SÃO LUÍS - O senador Edison lobão Filho (PMDB-MA) sofreu um grave acidente automobilístico em Paço do Lumiar (MA), região metropolitana de São Luís na noite desta quinta-feira, 12, quando ia ao aeroporto da cidade, onde tem um helicóptero. O parlamentar está na Unidade tratamento intensivo do Hospital UDI na capital, seu estado inspira cuidados, mas ele não corre risco de morte.

Segundo o cardiologista José Bonifácio Barbosa, que é dono do hospital onde o senador está internado, ele sofreu fraturas na bacia, no nariz, no fêmur e no joelho da perna esquerda e teve duas costelas fraturadas que chegaram a perfurar um dos pulmões.

Na noite desta quinta, Edison Lobão Filho precisou de transfusão de sangue do tipo O positivo e foi submetido a uma tomografia computadorizada e uma cirurgia para drenar sangue do tórax.

Ainda segundo Barbosa, a equipe médica trabalha para evitar complicações, como possíveis infecções ou até embolia pulmonar e o caso do parlamentar é apontado como "menos preocupante" porque o senador não teve traumatismo craniano.

Os pais do senador, o ministro da Minas e Energia, Edison Lobão, e a deputada Federal Nice Lobão (PMDB-MA), já estão a caminho da capital maranhense e a governadora do Maranhão Roseana Sarney (PMDB-MA) visitou na noite desta quinta o colega de partido.

Colisão. O acidente que vitimou o senador peemedebista aconteceu por volta das 20h20 na rodovia MA-202, que liga a capital ao município de Paço do Lumiar. O carro que ele dirigia colidiu de frente com uma caminhonete Mitsubishi L-200. Chovia na hora do acidente e o parlamentar estava sozinho no veículo . Não há notícia dos ocupantes da caminhonete.

Segundo um dos jornais da capital maranhense, o senador foi socorrido pelo empresário Marcos Regadas Filho, que o transportou para o hospital em seu veículo, uma vez que a ambulância do serviço de resgate médico demorou para chegar ao local.

O Hospital UDI ainda não divulgou boletim médico, mas a previsão é que o faça ainda esta manhã.