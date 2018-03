Senador Lobão Filho respira sem aparelhos, mas continua na UTI

O senador Lobão Filho (PMDB-MA) permanece internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e apresenta quadro estável, após a retirada do tubo de ventilação para respiração realizada na manhã desta segunda-feira, 23. Lobão Filho não depende mais de aparelhos para respirar, está consciente e comunica-se normalmente com seus familiares, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Na semana passada, Lobão Filho foi submetido a duas cirurgias, para correção de fratura de bacia e do de fêmur esquerdo. O senador sofreu um grave acidente de trânsito no último dia 12, numa estrada entre os municípios de São Luís e Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís (MA). O carro do senador bateu de frente com outro veículo.