Senador Lobão Filho passa por cirurgia em São Paulo

O senador Edison Lobão Filho foi submetido a uma cirurgia nesta terça-feira, 17, no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para correção de fratura de fêmur esquerdo. Segundo boletim do hospital, o senador saiu do centro cirúrgico do hospital por volta das 16 horas, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob efeito de sedação, respirando com ajuda de aparelhos.

Lobão deve ser submetido à segunda etapa cirúrgica que consistirá na correção de fratura da bacia. Ele sofreu um grave acidente de trânsito na última quinta-feira, na estrada entre os municípios de São Luís e Paço do Lumiar.

O carro do senador bateu de frente com outro veículo. Ele foi levado até a capital maranhense com fraturas na bacia, no nariz, no fêmur e em duas costelas. No sábado, ele foi transferido para o hospital em São Paulo. Mas, antes disso, o filho do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, já havia passado por outras cirurgias em São Luís.