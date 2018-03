Senador Lobão Filho é internado após acidente na região metropolitana de São Luís (MA)

SÃO PAULO - O senador Edison Lobão Filho, 46, do PMDB-MA, filho do ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, está internado desde as 21h30 de quinta-feira, 12, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital UDI, em São Luís (MA), após se envolver em um acidente automobilístico na rodovia MA-202, na cidade de Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís.

Lobão Filho, ao volante de um BMW, colidiu de frente contra uma picape Mitsubishi L200, no momento em que se deslocava até o aeroporto para tratar de assunto relativo ao helicóptero do qual é dono e que está na base aérea. O senador sofreu fraturas nas pernas e nas costelas, mas não corre risco de morte. Nem a administração nem a assessoria de imprensa do hospital foram encontradas.

O senador teria sido socorrido por um empresário, que o encaminhou até o hospital em razão da demora na chegada do resgate. O plantão do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de São Luís afirmou não ter informações sobre o acidente e indicou a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, mas ninguém foi encontrado.