Senador Lobão Filho é internado após acidente O senador Edison Lobão Filho, 46, do PMDB-MA, filho do ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, está internado desde as 21h30 de ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital UDI, em São Luís (MA), após se envolver em um acidente de carro na rodovia MA-202, na cidade de Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís.