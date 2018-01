Senador José Sarney recebe alta

O senador José Sarney recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no final da manhã dessa quarta-feira, onde esteve internado desde o último dia 31 de julho. De acordo com último boletim médico, seu estado de saúde é bom e o senador continuará em acompanhamento ambulatorial.

Nessa terça, 20, o senador foi submetido a um cateterismo coronariano que não mostrou alterações significativas. Sarney foi atendido pelas equipes dos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho e Carlos Gama.

O senador foi internado após passar mal durante a festa de casamento de uma das netas, em São Luís, no Maranhão, na madrugada de 28 de julho, um domingo. O ex-presidente da República foi internado no UDI Hospital com infecção aguda no sistema respiratório. Após receber alta no dia 31, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Sírio-Libanês para continuar o tratamento.

Em São Paulo, foi identificado um derrame pleural - acúmulo de líquido na membrana que envolve o pulmão. E depois teve o quadro de dengue e pneumonia. No último dia 16, o hospital informou que o senador já estava curado do processo infeccioso.