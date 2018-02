Senador Jonas Pinheiro segue em estado grave

Boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 15, informa que não houve mudança no quadro geral do senador Jonas Pinheiro (DEM-MT). O estado de saúde do parlamentar é considerado grave pela equipe que o acompanha no Hospital da Associação Médica Coronária de Cuiabá, em Mato Grosso (Amecor). O parlamentar de 67 anos foi internado na noite de domingo com parada cardiorrespiratória, tendo sido submetido a ressuscitação cardiopulmonar encefálica. Pinheiro é diabético há 23 anos. O senador permanece em coma não induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), depende de aparelhos para respirar e de hemodiálise para realizar funções renais. As funções cardiocirculatórias mantêm-se estáveis.