Senador Jonas Pinheiro, do DEM, é enterrado em MT O senador Jonas Pinheiro (DEM-MT), de 67 anos, foi enterrado hoje em Santo Antônio de Leverger, cidade natal, distante 35 quilômetros de Cuiabá. Pinheiro morreu ontem à noite de falência múltipla dos órgãos. Durante todo o dia, centenas de amigos, familiares e correligionários estiveram em sua casa para prestar solidariedade à família. "A gente sabia que era difícil, mas acreditávamos que Deus poderia deixar o meu pai algum tempo com a gente", disse o filho Giorgio Pinheiro. Políticos, empresários e líderes do setor do agronegócio compareceram ao enterro. Casado com a secretaria municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, Celcita Pinheiro, ele teve dois filhos: Giorgio Pinheiro da Silva e Giani Antônia Pinheiro de Moraes. A vaga de Jonas Pinheiro no Senado será ocupada pelo primeiro suplente, o empresário Gilberto Goellner (DEM-MT).