Senador Jonas Pinheiro continua em estado grave O senador Jonas Pinheiro (DEM-MT), de 67 anos, continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Amecor, em Cuiabá. Há três dias, Pinheiro permanece em coma e respira com ajuda de aparelhos. O último boletim médico informa que ele não sofreu enfarte, e sim uma "arritmia ventricular complexa". Diabético há 23 anos, hoje, Pinheiro foi submetido a vários exames para avaliar seqüelas no cérebro, que ficou sem oxigênio, relataram os médicos.