Senador Humberto Costa coloca dados bancários à disposição

O senador Humberto Costa avisou neste domingo em nota oficial que coloca seus dados pessoais, inclusive bancários, à disposição para investigação. Líder do PT no senado, Humberto foi acusado pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa de ter recebido R$ 1 milhão em esquema de corrupção da estatal, conforme reportagem exclusiva do Estado deste domingo.

"Coloco inteiramente à disposição de todos os órgãos de investigação afetos a esse caso para quaisquer esclarecimentos e, antecipadamente, disponibilizo a abertura dos meus sigilos bancários, fiscal e telefônico", informou em nota replicada em sua conta no Twitter.

O senador afirma que todas as doações de campanha de senador em 2010 foram legais e declaradas em prestação de contas à Justiça eleitoral, que aprovou as contas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Causa espécie o fato de que ao afirmar a existência de tal doação, o sr. Paulo Roberto não apresente qualquer prova, não sabendo dizer a origem do dinheiro, quem fez a doação, de que maneira e quem teria recebido", diz na nota.

Segundo ele, as denúncias envolvendo a Petrobras devem ser feitas "com o cuidado de não macular a honra e a dignidade de pessoas idôneas". O senador diz ainda que espera com "absoluta tranquilidade" o pronunciamento da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre as acusações antes de tomar providências.