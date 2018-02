Senador Heráclito Fortes passa por cirurgia em São Paulo

O senador Heráclito Fortes (DEM-PI) passou por uma cirurgia de redução de estômago nesta sexta-feira, 12, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A operação transcorreu normalmente e o senador recupera-se. E acordo com boletim médico do hospital, ele já caminha pelos corredores do hospital.

A equipe médica que assiste ao senador é formada médicos Roberto Kalil Filho (cardiologista), Áureo Ludovico de Paula (cirurgião geral) e Antonio Luiz de Vasconcelos Macedo (cirurgião geral).