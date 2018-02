Senador faz proposta para Amazônia no Código Florestal O senador Luiz Henrique (PMDB-SC) iniciou na manhã desta quarta-feira a leitura do parecer sobre as mudanças propostas pelos parlamentares ao texto da Medida Provisória 571/12, que complementa o novo Código Florestal. A leitura do relatório estava prevista para ontem à tarde, mas foi adiada por causa do impasse em relação ao tamanho da exigência de recuperação das matas nas margens dos rios.