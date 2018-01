Senador Eduardo Braga será relator da MP dos Portos

Depois de conversar com sindicalistas e empresários, ministros fizeram hoje a primeira rodada de discussão com líderes de partidos aliados para reafirmar a disposição do governo de não mexer nos pontos básicos da proposta. Participaram da reunião no Palácio do Planalto as ministras da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, além do ministro da Secretaria dos Portos, Leônidas Cristino, e líderes do governo na Câmara e no Senado e da base.

O líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha (RJ), afirmou que o governo está disposto a rever pontos relativos à transparência das novas normas de autorização para a exploração dos portos. "É preciso que as regras estejam bem claras, alguns critérios estão subjetivos", afirmou Cunha. "O governo quer competitividade dos portos e não vai mexer com o essencial, com a base da proposta", reafirmou.