Senador Edison Lobão permanece na UTI em São Paulo

SÃO PAULO - O senador Edison Lobão Filho foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 15.

Segundo boletim do hospital, divulgado às 16 horas, Lobão está sob sedação, respirando com ajuda de aparelhos e sem repercussões cardiovasculares. Agora à tarde, o senador passa por uma avaliação ortopédica, sob os cuidados do médico Dr. Marcos Knobel e o diretor de prática médica Dr. Oscar Fernando Pavão dos Santos.

Lobão Filho foi transferido no fim da manhã deste domingo do Hospital UDI, em São Luís, no Maranhão, para São Paulo. Ele sofreu um grave acidente de trânsito na última quinta-feira, 12.

* Texto atualizado às 16h43