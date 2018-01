Senador do PT critica corte no Orçamento O senador Jorge Viana (PT-AC) criticou o corte de verbas para a Defesa Civil e prevenção de desastres. Segundo ele, "o ministério da Fazenda e do Planejamento, que decidem os cortes no Orçamento, precisam adotar como critério que verba para Defesa Civil não se pode contingenciar. Ainda mais quando já temos tão poucos recursos", lamentou, referindo-se aos cortes sofridos por essas áreas no contingenciamento de R$ 55 bilhões do Orçamento.