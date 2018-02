Senador do PSOL prevê 15 votos a favor de Demóstenes O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) acredita que a Casa vai cassar o mandato do colega Demóstenes Torres (sem partido-GO) com ampla maioria. Na avaliação dele, somente 15 votos deveram ser contrários à cassação. Para tirar o mandato de Demóstenes são necessários pelo menos 41 votos a favor da pena.