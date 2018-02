Senador do PMDB mantém influência no governo federal

Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de sua sucessora, Dilma Rousseff, o senador José Sarney (AP) se destacou pela lealdade, mas também cobrou caro o apoio.

Nos 12 anos de gestão do PT no Palácio do Planalto, Sarney teve muito mais influência no setor elétrico do que os próprios petistas. Dominou tanto o Ministério de Minas e Energia quanto as estatais do setor.

Nos primeiros dois anos e meio do governo de Lula, a ministra de Minas e Energia foi Dilma Rousseff. Nesse período, Sarney contentou-se com a indicação de dirigentes da Eletrobrás e da Eletronorte. Mas, quando Dilma deixou o ministério em 2005, para substituir na Casa Civil a José Dirceu - que saiu após o escândalo do mensalão -, Sarney indicou Silas Rondeau para a pasta. Rondeau acabou deixando o ministério após surgirem suspeitas de que ele estaria envolvido num suposto esquema de recebimento de propinas. Sarney levou para o lugar dele o ainda hoje ministro Edison Lobão, que tinha acabado de deixar o PFL para aderir ao PMDB.

Esplanada. No governo de Dilma Rousseff a força de Sarney se desconcentrou das estatais - que receberam maior atenção da presidente - e se concentrou nos ministérios. Até a reforma ministerial feita no final de março e início de abril, Sarney manteve a indicação de nomes de sua estrita confiança nas Minas e Energia e no Turismo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sozinho, ele teve mais ministros do que grande parte dos partidos aliados, como PP, PR, PRB, PDT e PC do B, que contam com um ministro cada. Nem a queda do então ministro Pedro Novais do Turismo, por suspeita de corrupção, abalou Sarney. Para o lugar do demitido ele indicou Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão. Atualmente ele só controla a pasta de Minas e Energia.