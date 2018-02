Senador do DEM deve depor em defesa de Dantas, diz advogado

O senador Heráclito Fortes (DEM-PI) deve depor em defesa do banqueiro Daniel Dantas, segundo o advogado Nélio Machado. Depois de ouvir os três réus (Chicaroni, Dantas e Humberto Braz) e as testemunhas de acusação, o juiz Fausto De Sanctis começa a ouvir, a partir da semana que vem, as testemunhas de defesa. Veja Também: Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas O nome do senador aparece em pelo menos cinco conversas gravadas pela PF na Operação Satiagraha. Heráclito negou envolvimento com o esquema de Dantas e disse que sua amizade com Carlos Rodenburg - ex-cunhado de Daniel Dantas é antiga e não tem ligação com o que foi investigado. O senador ingressou no dia 23 de julho com uma representação na Polícia Federal contra o delegado que comandou a operação, Protógenes Queiroz, por vazamento de dados. Segundo a assessoria de Fortes, ele pediu também, no Ministério da Justiça, uma resposta de Tarso Genro sobre acesso a informações do caso. "O Senado aprovou requerimento para ter acesso à investigação da operação, mas ainda não obteve resposta do ministro", disse a assessoria do senador ao estadao.com.br.