Senador diz que Tuma Júnior é digno e confiável O senador Romeu Tuma (PTB-SP) evitou falar sobre as denúncias de envolvimento do filho, Romeu Tuma Júnior, com a máfia chinesa em São Paulo, conforme noticiou hoje o jornal O Estado de S.Paulo. Em seguida, disse que tem confiança no filho, que é uma pessoa digna. "Eu confio no Tuma Júnior. Ele tem qualidades e é uma pessoa digna", afirmou por telefone.