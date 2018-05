Senador descarta nova representação contra Sarney O senador José Nery (PSOL-PA) descartou hoje que seu partido entre com uma nova representação contra o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), no Conselho de Ética. Nery argumentou que a denúncia atinge o deputado Zequinha Sarney (PV-MA), filho do presidente do Senado, e por isso, cabe à Câmara decidir sobre a abertura ou não de processo.