Senador defende na CAE a volta da resolução 72 à CCJ O senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) apresentou nesta terça-feira um pedido para mandar novamente à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o projeto que acaba com a chamada guerra fiscal dos portos. A proposta começou a ser discutida na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Esta manhã cresceram os temores de líderes governistas com os prejuízos políticos da eventual aprovação do projeto com os aliados do Senado. Há rumores que a própria base aliada poderia pedir o adiamento da votação.