Senador critica decisão do STF sobre Mantega O senador Pedro Taques (PDT-MT) criticou nesta terça, em discurso no plenário do Senado, a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender uma investigação contra o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Fux entendeu que Mantega, como ministro de Estado, só poderia ser investigado pelo STF, mesmo nos casos de improbidade administrativa.