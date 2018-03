Senador cobra que PMDB entregue ministérios

"A primeira coisa que o partido deveria fazer é pedir a todos os ministros que entregassem os cargos", afirmou Ferraço, que disse que na volta do recesso parlamentar, em agosto, vai à tribuna do Senado fazer esse pedido. "O exemplo se dá com atos. Muito mais importantes que os discursos são as atitudes e isso sim seria uma atitude consistente, robusta", completou.

Ferraço criticou a articulação do líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), de apresentar no início de agosto uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para limitar em 20 o número de ministérios do governo federal. Cunha disse já ter reunido as assinaturas necessárias para apresentar a PEC na Câmara dos Deputados. "Imagina se isso é assunto de emenda constitucional? Não podemos tolerar esse tipo de proselitismo", disse.