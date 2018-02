Senador aponta contas paralelas e Sarney abre nova sindicância

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), determinou nesta quarta-feira, 24, segundo sua assessoria de imprensa, a abertura de comissão de sindicância para investigar a existência de duas contas, uma corrente e outra de poupança, na Caixa Econômica Federal, em nome do Senado. A denúncia, feita pelo senador Renato Casagrande (PSB-ES), aponta que as duas contas somam R$ 3,74 milhões e funcionavam paralelamente aos recursos orçamentários do Senado depositados na Conta Única do Tesouro Nacional. Casagrande deve apresentar a denúncia esta tarde no plenário da Casa.

Segundo a assessoria da presidência do Senado, as investigações ficarão a cargo da Secretaria de Controle Interno e a comissão de sindicância terá sete dias, a partir da data de publicação do ofício, para concluir os trabalhos. A comissão deverá apurar quem abriu as contas, qual a movimentação que foi feita e por quem esses recursos foram movimentados.

Ainda de acordo com a assessoria do presidente do Senado, segundo informações da Agência Brasil, o parlamentar não tinha qualquer conhecimento de recursos paralelos aos que estão depositados na Conta Única do Tesouro Nacional. A descoberta da existência de contas paralelas surgiu durante uma investigação realizada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Renato Casagrande, que é o presidente da Comissão, já encaminhou ofício a Sarney comunicando o fato e recomendando uma série de providências.

