Senador aponta condutas incompatíveis de Demóstenes Responsável por falar em nome do PSOL, o senador Randolfe Rodrigues (AP) fez uma longa exposição listando motivos para a cassação de Demóstenes Torres (sem partido-GO), em julgamento que ocorre nesta quarta-feira. "O representado teve várias condutas incompatíveis com o decoro", afirmou o senador do PSOL.