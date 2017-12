Senador Antonio Carlos Magalhães morre em São Paulo Um dos últimos grandes nomes da velha geração política brasileira, o senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), 79 anos, morreu nesta sexta-feira em São Paulo, no Instituto do Coração, onde estava internado desde 13 de junho. O instituto informou que ACM, como era conhecido o senador baiano, morreu às 11h40 por por falência múltipla de órgãos, secundária a insuficiência cardíaca. ACM já havia sido hospitalizado outras vezes este ano, apresentando quadro de insuficiência cardíaca. Em março, ele foi internado com quadro infeccioso decorrente de pneumonia e disfunção renal. "O senador foi uma figura de muita respeitabilidade, teve um papel importante na história e na construção do país", disse o deputado petista Marco Maia (RS), relator da CPI da Crise Aérea. "Foi um senador polêmico, mas que deixa um legado de luta e resistência." Para o deputado Vic Pires (DEM-PA), "ACM é um exemplo para a nova geração de políticos... ele fez da política sua grande paixão e deixa uma perda para o país e, principalmente, para a Bahia". "O Brasil perde um político de dimensão nacional, um político sempre cordial, respeitoso e polêmico e que fez diferença na política do Brasil", avaliou o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disponibilizou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para realizar o traslado do corpo de São Paulo para a Bahia, onde ocorrerão as cerimônias fúnebres, segundo informação do Palácio do Planalto.