Senador Aldemir Santana desiste de sair do DEM Menos de 24 horas depois de se desligar oficialmente do DEM e anunciar o seu ingresso no PR, o senador Aldemir Santana (DF) voltou atrás. Ele confirmou que desistiu de sair do partido após a promessa de que pode ser candidato ao Senado nas eleições de 2010. Aldemir se reuniu hoje com a direção nacional da legenda e com o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele assumiu a cadeira de senador na vaga do titular Paulo Octávio, que abriu espaço ao suplente quando renunciou para se candidatar a vice-governador na chapa de Arruda. Aldemir contou que viajou hoje para São Paulo para uma reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e, de volta a Brasília, se encontrou com o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ). "Começo a ser tratado não só como um suplente, mas como senador que tem projeto político. Abriu-se o espaço que eu queria, que era a possibilidade de uma candidatura ao Senado em 2010", contou Aldemir ao explicar os motivos para decidir permanecer no DEM.