Senador Aécio Neves acompanhará a votação do impeachment de Dilma em casa

BRASÍLIA - O presidente do PSDB, Aécio Neves (MG), não deve vir ao Congresso Nacional para acompanhar a votação que pode autorizar a abertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Diferentemente de outros nomes da cúpula do partido no Senado, como o líder Cássio Cunha Lima (PB) e Ricardo Ferraço (ES), que já estão na Câmara, o senador vai assistir à votação pela TV, em sua casa em Brasília.

Outros senadores tucanos informaram que devem visitá-lo ainda hoje, mas apenas quando a votação já estiver definida em favor do impeachment. A reunião teria um caráter de comemoração. Enquanto isso, Aécio Neves tem evitado assumir os holofotes pela condução do processo do impeachment.

Durante essa semana, o PSDB estava otimista com a contagem de votos e senadores davam por "consumada" a votação deste domingo. Eles chegaram, inclusive, a anunciar a indicação dos três nomes que devem compor a comissão do impeachment no Senado, caso o processo seja aprovado pela Câmara. Seriam eles o líder Cunha Lima, o paulista Aloysio Nunes, e o mineiro Antonio Anastasia, que seria o nome indicado pelo partido para assumir ou a relatoria ou a presidência da comissão do impeachment no Senado.

Hoje, entretanto, os senadores tucanos buscam discurso mais ameno. Alguns senadores disseram não estar tão seguros quanto à contagem de votos, e afirmaram que o cenário está apertado tanto para o governo quanto para os que são favoráveis ao impeachment. Eles defenderam a importância de se manterem presentes no Congresso e reforçar a pressão pelo impeachment.