Senador Adelmir Santana troca DEM pelo PR O senador Adelmir Santana (DF) deixou hoje o DEM e filiou-se ao PR. A troca partidária vinha sendo trabalhada pelo governo já há dois meses para reforçar a base aliada no Senado, onde a maioria governista é estreita. Santana assumiu o Senado na vaga deixada por Paulo Otávio, que renunciou ao mandato para ser o vice do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Adelmir Santana não pode, no entanto, ser considerado como voto certo em favor da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Há cerca de quinze dias, quando recebeu em seu gabinete o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, garantiu o apoio ao movimento para por fim ao tributo.