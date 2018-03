Senado votará indicações para BC só na 3ª feira As indicações dos futuros diretores do Banco Central só serão apreciadas pelo plenário do Senado na terça-feira. A informação é do líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR). Altamir Lopes e Sidnei Marques, indicados para as diretorias de Administração e de Liquidação e Controle de Operações de Crédito Rural do Banco Central, respectivamente, foram sabatinados ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE).