Senado deve votar desonerações nesta terça, diz Renan

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que os senadores votarão ainda nesta terça-feira, 18, o projeto do governo que "reonera" a folha de pagamentos de 56 setores que foram beneficiados pela desoneração entre 2011 e 2015. Renan chamou o projeto, que tranca a pauta do Senado, de "cadáver insepulto" e disse que, após esse texto, o Senado poderá discutir um cenário de pós-ajuste fiscal.

"Vamos votar hoje sim. Há um esforço muito grande do Senado para tirar esse cadáver insepulto da nossa pauta para, enfim, cuidar do pós-ajuste porque o Brasil precisa demais disso", disse Renan ao chegar em seminário sobre a reforma do PIS/Cofins, que será realizado na sede do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

Questionado sobre a reforma do PIS/Cofins, projeto do governo que ainda não saiu do papel, o presidente do Senado afirmou considerar necessária a votação. "É preciso e possível sim votar essa reforma (neste ano). Há um esforço para essa discussão começar, agora aguardamos a proposta do governo". A reforma do PIS/Cofins é também uma das propostas da "Agenda Brasil", negociada por Renan com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

Renan Calheiros também informou que o Senado vai anunciar nesta terça uma comissão para "sistematizar e agilizar a tramitação de matérias existentes e suprir o espaço das matérias que não foram apresentadas", em referência à pauta de medidas da Agenda Brasil, no Senado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do Senado também foi perguntado sobre as mudanças no FGTS em negociação na Câmara. "O fundamental agora é conversarmos todos. Precisamos construir uma grande convergência para o Brasil, fazer uma grande convergência", disse ele.