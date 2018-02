Senado volta a trabalhar normalmente na próxima semana, diz Sarney

BRASÍLIA - O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse hoje, 4, que a Casa deve voltar a trabalhar normalmente até a próxima semana. Segundo Sarney, é comum os senadores deixarem as coisas para a última hora, e agora eles devem começar a votar coisas que estão em atraso.

"Sempre, no fim do ano, vem o jeitinho brasileiro de deixar para a última hora. É hora justamente de limpar as a gavetas", afirmou o senador.

Sarney falou também sobre as expectativas para o aumento do salário mínimo. Segundo ele, a presidenta eleita, Dilma Rousseff, fará tudo o que for possível para "aumentar substancialmente" o salário mínimo, que atualmente é de R$ 510.

No entanto, alertou o senador, é preciso fazer as contas para manter o equilíbrio fiscal entre despesa e receita.

Fonte: Agência Brasil