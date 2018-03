Senado veta concurso e acaba com hora extra para chefe A Mesa Diretora do Senado decidiu hoje suspender um concurso público que estava sendo preparado para a contratação de 180 servidores efetivos. A Casa também vai acabar com o pagamento de horas extras para pessoas com cargos de direção e chefia. As medidas visam a conter os gastos com pessoal na Casa. Em 2010, esta rubrica registrou um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior e para 2011 o Orçamento aprovado prevê um aumento de mais 11,7%. A previsão de gastos com pessoal no Senado para 2011 é de R$ 2,834 bilhões, ante um Orçamento total de R$ 3,345 bilhões. A Casa não soube informar qual é a redução prevista com os anúncios feitos nesta manhã.