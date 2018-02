Senado vai substituir apenas duas empresas terceirizadas

A assessoria da Presidência do Senado esclareceu nesta quinta-feira, 7, que a comissão criada hoje pelo presidente da Casa, senador Garibaldi Alves (PMDB), irá propor um edital de licitação para substituir apenas duas empresas de serviços terceirizados - a Ipanema e a Conservo. Segundo a assessoria, não está em estudos a substituição da empresa Brasília Informática. A decisão de Garibaldi de substituir as empresas de serviços terceirizados foi motivada pelo inquérito do Ministério Público sobre fraudes praticadas por essas companhias. Investigações da Polícia Federal identificaram a existência de um esquema para fraudar as licitações no Senado.