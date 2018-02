Senado vai publicar atos 'secretos', diz Heráclito O primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), disse hoje que a Casa publicará todos os "atos secretos" de nomeação e exoneração de funcionários. Segundo ele, os atos são de administrações antigas e estão sendo alvo de uma comissão de sindicância na Primeira-Secretaria. "Deveremos estar recebendo amanhã da comissão encarregada um relatório sobre o apurado. E aí sim tomaremos as medidas administrativas, procurando fazer justiça e, se for o caso, punir responsáveis", afirmou.