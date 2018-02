Senado vai pedir que ministros devolvam auxílio-moradia A direção do Senado decidiu pedir a devolução do auxílio-moradia recebido irregularmente pelos ministros Alfredo Nascimento (Transportes), Hélio Costa (Comunicações) e Edison Lobão (Minas e Energia). Hoje o senador Mão Santa (PMDB-PI), 3º Secretário da Casa, disse que parlamentar licenciado para o exercício do cargo de ministro não tem direito ao dinheiro. Os ministros continuaram a receber o auxílio-moradia mesmo depois de terem trocado o Senado pela Esplanada. Eles receberam, juntos, R$ 345.800, de acordo com números levantados pelo jornal "Folha de S. Paulo". A direção do Senado mandou suspender os pagamentos a partir deste mês.